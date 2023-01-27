Reisi'den "Azerbaycan Büyükelçiliği" talimatı

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kardeş ve komşu ülke Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen trajik saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Cemşidi'nin paylaşımında, "Ayetullah Reisi, bu talihsiz haberi duyar duymaz olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını emretti ve olayda hayatını kaybeden diplomatın ailesine, Azerbyacan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunurken yaralılara da acil şifalar diledi." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani da, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bugün yerel saatle 08.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.