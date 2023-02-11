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11 Şub 2023 11:00

Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü başladı

Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü başladı

İslam Devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle bugün Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü başladı.

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News Code 1907579

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