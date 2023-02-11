https://tr.mehrnews.com/news/1907579/ 11 Şub 2023 11:00 News Code 1907579 Video Video 11 Şub 2023 11:00 Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü başladı İslam Devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle bugün Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü başladı. indir 19 MB News Code 1907579 کپی شد İlgili haberler İran İslam Devrimi'nin karşısında hiçbir güç duramaz Cumhurbaşkanı Reisi 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı İsfahan'da İslam Devrimi Zaferi coşkusu İran, İslam Devrimi'nin 44. zafer yıl dönümünü kutluyor Reisi'den ABD Kongresi'ne tepki Ekler 11 Şubat Devrim Yıldönümü Tahran Video İran
yorumunuz