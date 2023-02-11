İran İslam Devrimi'nin karşısında hiçbir güç duramaz

Nijerya İslam Hareketi Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, Batı-Siyonist ekseninin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerleyişiyle asla başa çıkamayacağını söyledi.

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 44. yıldönümü münasebetiyle Fars haber ajansına konuşan Zakzaki, "Batı-Siyonist ekseni asla kazanamayacak ve dünyada ve İran İslam Cumhuriyeti'nde İslam’ın nurunu söndürmeyi başaramayacaktır." dedi.

Zakzaki, "Ayetullah Hamanei aynı Humeyni gibidir ve İmam Humeyni’nin cisminin aramızdan ayrıldığı ama onun ruhunun Ayetullah Hamanei’de bâki olduğu söylenebilir." ifadesini kullandı.

Şeyh Zakzaki, düşmanların tüm komplolarına rağmen Nijerya'daki İslami hareketin gelişmesine ve ilerlemesine değinerek, "Allah'ın izniyle bu hareket İmam Mehdi’nin (a.f) zuhuruna kadar devam edecektir ve onu durdurabilecek hiçbir güç yoktur." değerlendirmesinde bulundu.