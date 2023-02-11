İran, İslam Devrimi'nin 44. zafer yıl dönümünü kutluyor

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle bugün İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler yapılacak.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Kasım Süleymani ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

Tahran İslami Tebliğat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hüseyin Musapur, İslam Devrimi etkinliklerine dair yaptığı son açıklamada, “İslam Devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle Cumartesi günü ülkenin 1400 kenti ile 38 bin köyde yürüyüşler yapılacak.” demişti.

Tahran'da düenlenecek törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi konuşma yapacak.