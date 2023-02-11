Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Devriminin 44. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen anma töreninde konuştu.

İran halkına hitap eden Reisi, "Bu seneki 11 Şubat merasimlerine halkın yoğun katılımıyla düşmanların yenilgiye uğradığını ve Devrimci Cephe'nin bir kez daha başarı kazandığını söylemek istiyorum." dedi.

Reisi'den ABD Kongresi'ne tepki

Terör grubu Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) destek veren ABD Kongresi'ne tepki göstern Cumhurbaşkanı Reisi, "Dün ABD Kongresi münafıkların terör örgütünü kara listeden çıkarıp onlara alan açmış oldu. Bu Amerikalılar için utanç verici bir lekedir." ifadesini kullandı.

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