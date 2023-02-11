  1. Siyaset
11 Şub 2023 12:04

Reisi'den ABD Kongresi'ne tepki

Reisi'den ABD Kongresi'ne tepki

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör grubu Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) desteğini açıklayan ABD Kongresi'ne tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Devriminin 44. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen anma töreninde konuştu.

İran halkına hitap eden Reisi, "Bu seneki 11 Şubat merasimlerine halkın yoğun katılımıyla düşmanların yenilgiye uğradığını ve Devrimci Cephe'nin bir kez daha başarı kazandığını söylemek istiyorum." dedi.

Reisi'den ABD Kongresi'ne tepki

Terör grubu Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) destek veren ABD Kongresi'ne tepki göstern Cumhurbaşkanı Reisi, "Dün ABD Kongresi münafıkların terör örgütünü kara listeden çıkarıp onlara alan açmış oldu. Bu Amerikalılar için utanç verici bir lekedir." ifadesini kullandı.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1907582

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