Rusya'dan İran'a tebrik mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İslam Devrimi'nin 44. zafer yıl dönümü nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Lavrov'un yolladığı mesajda "Zorlu uluslararası koşullara rağmen iki ülke arasında iyi komşuluk ilkelerine dayanan ilişkiler, gelişmektedir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca ikili ve uluslararası konulardaki işbirliğinin artırılmasını temenni etti.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.