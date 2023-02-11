  1. Siyaset
11 Şub 2023 10:55

Belarus liderinden Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik mesajı

Belarus liderinden Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İslam Devrimi'nin 44. zafer yıldönümü münasebeti ile İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye bir tebik mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gönderdiği mesajda "İran'ın bölge ve dünyada önemli bir rolü var. Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sırasındaki görüşmeler İran ve Belarus arasındaki işbirliği için iyi bir fırsat yarattı" dedi.

İran halkı ve devleti için başarılar dileyen Lukaşenko, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki önemli konuları görüşmek üzere yakın gelecekte İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da dün İslam Devrimi'nin 44. zafer yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı göndermişti.

News Code 1907577

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler