  1. Siyaset
10 Şub 2023 13:47

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, konuşmalarının bir bölümünde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ayetullah Hatemi, "Umuyoruz ki bu ülkelerin yetkilileri, bu insanların acılarını hafifletmek için daha fazla çaba gösterirler" dedi.

News Code 1907570

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler