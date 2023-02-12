Yemen’den İran’a İslam Devrimi Zaferi için tebrik mesajı

Yemen merkezli Al Masirah TV kanalının web sitesine göre, Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi dolayısıyla tebrik mesajı yolladı.

Mehdi el-Meşat, 11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi Zaferi’nin 44. yıl dönümü dolayısıyla Reisi ve İran halkını kutladı.

Meşat’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran milletinin duruşu ve İslami devrimin ilerlemsine yönelik çabası, şeytani Batı hegemonyasından kurtulmak isteyen diğer milletler için bir model haline geldi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye ve tüm uluslararası platformlarda işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız; Çünkü bu konu iki ülkenin de lehinedir.”

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam da Twitter üzerinden İslam Devrimi Zaferi’nin 44. yıl dönümü dolayısıyla İran’ı tebirk etmişti.