https://tr.mehrnews.com/news/1907788/ 21 Şub 2023 12:24 News Code 1907788 Video Video 21 Şub 2023 12:24 Hatay'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. indir 10 MB News Code 1907788 کپی شد İlgili haberler Hatay'daki depremde 6 kişi hayatını kaybetti İran'da korkutan deprem Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Suriye'de deprem sonrası korkunç görüntü Ekler Türkiye Hatay Hatayda deprem Deprem
yorumunuz