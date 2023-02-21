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21 Şub 2023 12:24

Hatay'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Hatay'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

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News Code 1907788

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