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21 Şub 2023 09:04

Hatay'daki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay'daki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay merkezli depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu.

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.

5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Hatay merkezli depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1907778

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