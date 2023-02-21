Hatay'daki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu.

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.

5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Hatay merkezli depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Sputnik