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20 Şub 2023 20:58

Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. 

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AA

News Code 1907776

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