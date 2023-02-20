Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.
5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
AA
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