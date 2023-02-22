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22 Şub 2023 09:58

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Türkiye'ye gidecek

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Türkiye'ye gidecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeyi ziyaret edecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın deprem nedeniyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İslam âleminin dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Genel Sekreter Taha ve beraberindeki heyetin bugün Gaziantep'i ziyaret etmesi, yarın Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor.

Kaynak: İLKHA

News Code 1907803

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