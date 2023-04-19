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19 Nis 2023 11:28

Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor

Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor

Paris'te halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto etmek için sokaklarda.

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News Code 1908770

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