https://tr.mehrnews.com/news/1908770/ 19 Nis 2023 11:28 News Code 1908770 Video Video 19 Nis 2023 11:28 Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor Paris'te halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto etmek için sokaklarda. indir 6 MB News Code 1908770 کپی شد İlgili haberler Fransızlar, ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı protestolar düzenliyor Fransa'da protestolar: İngiltere Kralı Charles'ın ziyareti ertelendi Fransa'da büyük grev ve protestolar başlıyor Paris sokakları yeniden karıştı Ekler Video Fransa Paris Protesto 2
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