Paris sokakları yeniden karıştı

Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.

Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi.

Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı.

38 kişi gözaltına alındı

Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.

Geçiş güzergahlarındaki birçok aracı ateşe veren göstericiler, civardaki bazı işyeri ve mağazaların da camlarını kırdı.

Fransız basını polisin protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 38 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Çok sayıda polis de yaralandı

Göstericileri dağıtmak için polisin alana attığı çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombasından çıkan dumanlar, yoğun bir sis bulutu oluşturdu.

Protestolarda çok sayıda polis de yaralandı.

Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA