Fransa'da protestolar: İngiltere Kralı Charles'ın ziyareti ertelendi

İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret, ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden 'emeklilik reformu' karşıtı protestolar nedeniyle ertelendi.

AA'nın aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kral 3'üncü Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı ifade edildi.

Charles'ın, resmi program kapsamında, protestoların sürdüğü başkent Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.