Fransızlar, ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı protestolar düzenliyor

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarıyla onayladığını açıklamasıyla Paris, Lyon, Rennes ve Nantes gibi farklı kentlerde Fransızlar sokağa indi.
Paris'te belediye binasının önüne toplanan göstericiler, Konseyin kararının açıklamasının ardından sokaklarda yürümeye başladı.
Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen göstericiler, çöp bidonlarını yollara devirdi ve ateşe verdi. Otobüs duraklarının camlarının kıran göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.
Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.
Kaynak: Cumhuriyet
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