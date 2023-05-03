Siyonist Rejim, Gazze'ye saldırmaya başladı

Siyonist Rejim savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail rejiminden ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

Gazze'deki Filistin direnişi, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önemli isimlerinden Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesine tepki olarak Siyonist yerleşim birimlerine roket fırlatmıştı.