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3 May 2023 08:29

Siyonist Rejim, Gazze'ye saldırmaya başladı

Siyonist Rejim, Gazze'ye saldırmaya başladı

Arap medyası Siyonist Rejim ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığını bildirdi.

Siyonist Rejim savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail rejiminden ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

Gazze'deki Filistin direnişi, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önemli isimlerinden Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesine tepki olarak Siyonist yerleşim birimlerine roket fırlatmıştı.

News Code 1909045

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