İran: ABD'yi sorumlu tutarız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Washington'un, "İran nükleer tehdidine karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağına" dair iddialarına tepki gösterdi.

Şemhani "Bu itiraf ABD'nin Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesisleri ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden sorumlu olduğu ve sorumlu olacağı ve bu eylemlerin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, dün Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini açıkça belirttik. Başkan (Joe) Biden, defalarca vurguladığı gibi İsrail'in hareket özgürlüğünü tanımak da dahil olmak üzere bu açıklamanın arkasında durmak için gerekli adımları atacaktır." demişti.

Sullivan, ABD'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak diplomatik kanalları kullanmayı sürdürdüğünü belirtmişti.