ABD, İran-Suriye ilişkilerinin güçlenmesinden kaygılı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından ABD’den açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Reisi’nin Suriye ziyaretine ilişkin, şunları ileri sürdü: “İran ve Esad arasındaki ilişkilerin derinleşerek devam etmesi sadece müttefiklerimiz ve bölge ülkeleri için değil, tüm dünya için endişe verici olmalıdır.”

Suriye’ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti kapsamında Tahran ve Şam arasında 14 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye lideri Beşar Esad, uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı.