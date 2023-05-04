ABD'nin İran-Suriye ilişkilerinden öfkelenmesi normaldir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Reisi’nin Suriye ziyaretine ilişkin, şunları ileri sürmüştü: “İran ve Esad arasındaki ilişkilerin derinleşerek devam etmesi sadece müttefiklerimiz ve bölge ülkeleri için değil, tüm dünya için endişe verici olmalıdır.”

ABD'li yetkilinin sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti ve sonuçlarıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve bunları 'kötü' olarak nitelendirdi!" dedi.

Kenani'nin paylaşımında, "Suriye ve tüm bölgede boynuzu İran ile Direniş Ekseni tarafından kırılan ve Suriye'deki işgal varlığını sona erdirmek zorunda olan şer rejimin öfkesi elbette ki normaldir." ifadesine yer verildi.

ABD’ye hitaben Kenani, "Öfkelen ve bu öfkeden geber." ifadesini kullandı.

Suriye’ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti kapsamında Tahran ve Şam arasında 14 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye lideri Beşar Esad, uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı.