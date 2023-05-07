Rusya'dan ABD'nin İran iddiasına tepki

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Ulyanov'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Ortadoğu konusunda bir konuşma yaptı. İran kısmı kafa karıştırıyor. Ne mesaj vermek istediği belli değil.

Ancak yaptığı iddalara göre diplomatik seçeneğin hâlâ masada olması olumlu bir işaret."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin, İran'ın nükleer programına diplomatik bir çözüm aradığını iddia etmişti.