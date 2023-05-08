https://tr.mehrnews.com/news/1909159/ 8 May 2023 14:50 News Code 1909159 Video Video 8 May 2023 14:50 İran Hükümet Sözcüsü, Urmiye Gölü'nü inceledi İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Batı Azerbaycan'da bulunan Urmiye Gölü'ünü inceledi. indir 20 MB News Code 1909159 کپی شد İlgili haberler Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri Aliyeve ve Paşinyan Brüksel'de görüşecek Güney Kore'de ABD'ye ait F-16 düştü Libya'da orduyu birleştirme toplantıları Batı Şeria'da Nur Şems Kampı'na baskın: 2 şehit var İran, Bakü Atıcılık Dünya Kupası'na katılacak İran yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi İran Meclis Başkanı Galibaf, Özbek mevkidaşı ile görüştü Ekler Video video görüntüleri Urumiye Gölü Batı Azerbaycan Eyaleti
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