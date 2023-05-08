  1. Video
8 May 2023 14:50

İran Hükümet Sözcüsü, Urmiye Gölü'nü inceledi

İran Hükümet Sözcüsü, Urmiye Gölü'nü inceledi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Batı Azerbaycan'da bulunan Urmiye Gölü'ünü inceledi.

indir 20 MB

News Code 1909159

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha