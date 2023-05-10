https://tr.mehrnews.com/news/1909215/ 10 May 2023 14:28 News Code 1909215 Video Video 10 May 2023 14:28 Moskova'daki dörtlü zirveden görüntüler İran, Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı bügün Moskova’da düzenlendi. indir 24 MB News Code 1909215 کپی شد İlgili haberler Siyonist Rejim'in Gazze'ye düzenlediği saldırıdan görüntüler Yemen Ensarullah Hareketi'nden askeri tatbikat İran Hükümet Sözcüsü, Urmiye Gölü'nü inceledi Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri Ekler Suriye Türkiye İran Rusya, Video
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