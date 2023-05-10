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10 May 2023 14:28

Moskova'daki dörtlü zirveden görüntüler

Moskova'daki dörtlü zirveden görüntüler

İran, Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı bügün Moskova’da düzenlendi.

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News Code 1909215

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