İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Kurban Bayramı'nın bugün idrak edildiği İran genelinde bayram namazları her şehrin bir merkezinde kılındı.

Tahran Üniversitesi'nin bahçesinde Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ile başlayan bayram namazına hutbe ile devam edildi. Namazı Tahran'ın geçici Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi kıldırdı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in de katıldığı namaza Tahran sakinleri ilgi gösterdi.

Namaza giden vatandaşlar için belediye otobüsleri servis düzenledi.