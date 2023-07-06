https://tr.mehrnews.com/news/1910247/ 6 Tem 2023 10:08 News Code 1910247 Video Video 6 Tem 2023 10:08 Tebriz'de Gadir-i Hum etkinliği Tebriz'de halkın farklı kesimlerinin katılımıyla Gadir-i Hum Bayramı merasimi düzenlendi. indir 40 MB News Code 1910247 کپی شد İlgili haberler Tebriz'de Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanacak İsfahan'da Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları hazırlığı 10 km’lik Gadir-i Hum etkinliğiyle ilgili açıklama İran’da "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği Ekler İran Tebriz Gadir-i Hum Gadir Hum Bayramı
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