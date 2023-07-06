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6 Tem 2023 10:08

Tebriz'de Gadir-i Hum etkinliği

Tebriz'de Gadir-i Hum etkinliği

Tebriz'de halkın farklı kesimlerinin katılımıyla Gadir-i Hum Bayramı merasimi düzenlendi.

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News Code 1910247

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