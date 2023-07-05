10 km’lik Gadir-i Hum etkinliğiyle ilgili açıklama

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Tahran'da önümüzdeki Cuma günü 7 Temmuz'da "10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları" adı altında özel bir etkinlik yapılacak.

Gadir-i Hum Etkinlikleri Koordinatörü Sasan Zare, bugün düzenlediği basın toplantısında İmamet ve Vilayet On Günü Kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Zare, "10 km’lik Gadir-i Hum kutlamaları ülkenin 24 eyalet merkezi ve 70 şehrinde yapılacak." dedi.

Gadir-i Hum etkinliğinin Hz. İmam Ali (a.s) aşıklarını bir araya getireceğini aktaran Zare, "Yapılan anketlere göre Tahran'da yapılacak etkinliğe 3 milyon kişinin katılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Zare, başketteki etkinlikte Iraklı, Pakistanlı ve Sünni kardeşlerin de ikram çadırları kuracağını açıkladı.

Bu organizasyonun bir yürüyüş etkinliği olmadığını kaydeden Sasan Zare, "Herkes İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na giden anayolda düzenlenecek 10 km’lik Gadir-i Hum kutlamaları etkinliğinin hizmetlerinden yararlanabilir." diye konuştu.

Bu sene ikincisi düzenlenecek etkinlik çerçevesinde Tahran'ın İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar ikram çadırları kurularak halka tatlı, şerbet ve yemekler dağıtılacak.