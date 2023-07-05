İran’da "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği

‘Gadir’ Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

Hz. Muhammed (SAV)'in peygamberliği, Hz. İsa'nın doğumundan 613 yıl sonra başlamıştır. Putlara tapan insanlar arasında tevhid dinini yaymakla yalan, ijanet, saldırganlık ve cinayet gibi toplumsal kötülükleri yasaklamış, insanları iyiliğe ve iyiliğe davet etmiştir. Allah'ın son peygamberi, toplumuna dürüstlük, cömertlik, muhtaçlara yardım, zayıfları sevme ile rehberlik etti ve insan hakları için uluslararası kuruluşların olmadığı günlerde ırkçılığa karşı mücadele etti ve beyaz olmayan veya farklı milletlerden insanlara eşit davranmamayı suç olarak göruyordu.

Allah’ın mesajlarını seçilmiş göksel melek Cebrail aracılığıyla alırdı; sevgiye, hayırseverliğe ve doğruluğa dayalı bir dini yaydı. Müslümanların 23 yıllık liderliğinden (sorumluluğundan) sonra, eski dostu ve yoldaşı ve İslam dinini ve Hz. Muhammed’in (SAV) peygamberliğini kabul eden ilk kişi olarak bilinen Hz. Ali’yi halefi ve velisi olarak seçti.

Ali (a.s) cömert, cesur ve korkusuz biriydi. Zor günlerde İlahi rehberliğin akışını güçlendirmek ve savunmak için Hz. Muhammed’in (SAV) yanında olmuştur. İslam Peygamberi’nin velisi güzel ahlak ve güzel davranışlarda diğerlerinin önündeydi. Ali'nin eşsiz özelliklerinden biri de yetimlere olan sevgisi ve şefkatiydi ve herkes onu çocuklara olan şefkatiyle tanırdı. Hükümde onun adaletini ne dost ne de düşman inkar edemezdi; insanlar çözmediği meseleden kurtulmak için ona geliyorları. Ali, adaleti hayatındaki en yakınları pahasına sonuçlansa bile her durumda adildi.

Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) Hhicri kameri takvimle 18 Zilhicce’de peygamberliğinin 23. yılında, Allah’ın evine yaptığı son ziyaretten dönerken Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirleri arasında bir yerde kervanını "Ghadir" adlı küçük bir göletin yanında durdurur ve onlara gelecekteki liderlerinin Allah tarafından belirlendiğini ve Muhammed adında bir peygambere tabi olan herkesin bundan sonra Ali'nin (a.s.) dini, siyasi ve sosyal yönetimini kabul etmesi gerektiğini anlattı.

Allah’ın elçisi bu günde "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır" sözünü üç defa tekrarlayarak hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Hatta orada bulunanlardan bu mesajı orada olmayanlara da iletmelerini ve yakınlarına bu haberi anlatmasını istedi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) defalarca Ebu Talib oğlu Ali’nin özel yere sahip olduğunu tavsiye etmişti. Bundan dolayı Şiiler Peygamberin velisine ve onun ailesine özel sevgileri vardır. Gadir Bayramı, dünya genelindeki Müslümanlar arasında Pygamber’den sonraki liderlerini tanıdıkları ve Kur’an-ı Kerim’deki ayete göre dinlerinin tamamlandığı nedeniyle kurlu bir gündür. Şiiler yıllardır bu günü kutlar ve birbirlerine hediyeler verirler; Hatta evlilik gibi aile kutlamaları da bu günde yapılır.

Bazı Müslüman ülkeler Ramazan Bayramı gibi dini bayramları eğlenceli etkinlik şeklinde kutlarken İran da dünyadaki benzer örneklerden ilham alarak bir süredir İslami bayramları bu şekilde kutluyor. Son yıllarda Bu tür etkinliklerin bir kısmı gerçekleştirildi ve hem halk hem de hükümet bu kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Bu yıl Gadir Bayramı, İran'ın farklı şehirlerinde üst üste ikinci kez karnavallar şeklinde kutlanacak. Tahran, Meşhed ve Tebriz gibi birçok büyük şehirde karnavallar ‘10 km’lik Gadir Bayramı’ adı altında düzenlenecek . Ayrıca bu bayram 200 diğer şehirn ana caddelerinde de kutlanacak.

Tahran’da yapılması planlanan "10 km’lik Gadir-i Hum Kutlmaları" adlı etkinlik, Cuma akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında başkentin iki ana meydanı olan İmam Hüseyin (a.s) Meydanı ile Azadi Meydanı arasındaki anayolda gerçekleştirilecek. Etkinlik başkentin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ana arterlerden birinde yapılıyor, ancak kuzey ve güneyindeki paralel ulaşım yolları nedeniyle vatandaşlar trafik sorunu yaşamayacak.

Bu etkinlikte farklı yaş grupları için eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Dolayısıyla etkinlik ailecek eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Önceden yapılan anketlere göre, Tahran sakinlerinin yaklaşık yüzde 40'ı bu etkinliğie kesinlikle katılacağını söyledi.Bu, başketnte Cuma akşamı yapılacak etkinliğe birkaç milyon kişinin katılacağı anlamına geliyor.

Bu etkinlikte yapılması planlanan eğlenceli aktivitelerden biri 10 km’lik yol üzerinde oyun alanı kurmaktır. Bu nedenle bayram günü çocuklar hayatlaırnda ilk kez en uzun oyun alanını görecekler; Bu, Tahranlı aileler için eğlenceli ve unutulmaz bir olay olabilir.

10 kilometrelik oyun alanı çocuklar için hazırşanan tek eğlenceli etkinlik değil. Anayol boyunca kurulacak çok sayıda stant ve çadırda, çocuklar boyama ve grup oyunları gibi birçok aktiviyeye katılabilecek. Ayrıca 200 ilahi ve müzik grubu etkinlik günü vatandaşlara neşe katacak.

Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra sorunları olan insanlara dini ve aile danışmanlığı hizmeti sunulacak. Etkinlikte ayrıca Gadir-i Hum ve Hz. İmam Ali'nin (a.s) konulu bir milyon kitap dağıtılacak.

Genellikle sosyal yardımlaşma çerçevesinde yapılan yardım kampanyaları “10 km’lik Gadir-i Hum Kutlmaları" etkinliğinde de olacak. Vatandaşlar ve bağış yapmak isteyenler mübarek günde ihtiyac sahibi çocuklar için başlatılacak oyuncak yardımı kampanyasına katılabilirler.

Başkent Tahran’daki iki ana meydanı arasındali anayolda yaklaşık 1300 çadır ve stand kurulacak. 200 ikram çadırında soğuk içecek sunulacak. Bu etkinlikte hizmet verecek kişi sayısı 50 binin üzerindedir. Bu gönüllü kişiler unutulmaz bir etkinliğin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Son dönemde yapılan bir takım irili ufaklı kutlamalar vatandaşların yoğun ilgisini çekmiştir. Bu yüzden tüm yaş gruplara özellikle gençler ve çocuklara neşe katan renkli programlar İranlıların kültürel-dini etkinliklerinin değişmez bir parçası haline gelmiştir.

Bu tür sosyal etkinlikler insanların eğlenmesini ve farklı görüşe sahip insanları bir araya getirip keyifli saatler geçirmelerini sağlayabilir. "10 km’lik Gadir-i Hum Kutlmaları" etkinliğinin başarılı bir şekilde düznelenemesi ülkede farklılıklara saygı duyarak bir arada yaşama kültürünü güçlendirmede etkili olabilir.