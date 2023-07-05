  1. Kültür
5 Tem 2023 19:03

Tebriz'de Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Tebriz'de Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Önümüzdeki Cuma günü Tebriz kentinde Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle çeşitli kutlama törenleri yapılacak.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hicretin 10'uncu yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi (a.s) taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Tebriz kentinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bu sene kentin tarihi mekanı Tebriz Kalesi'nde özel bir etkinlik düzenleneceği öğrenildi.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilmiştir.

Bu bayram, İslam'ın önde gelen mezheplerinden Şii Müslümanlar arasında özel bir öneme sahiptir ve özellikle İran, Irak, Lübnan ve diğer bölgelerde yoğun bir şekilde kutlanır.

News Code 1910240

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