Ünlü yazar Milan Kundera hayatını kaybetti

"Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Yavaşlık", "Bilmemek" adlı romanlarıyla tanınan edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Milan Kundera, 94 yaşında hayatını kaybetti.

1929 Çekoslovakya doğumlu yazar, 1975'te Çekoslovakya'dan kaçarak yaşamını Fransa'da sürdürmüştü.

Çekoslovakya hükümeti, 'Gülüşün ve Unutuşun Kitabı'nın yayımlandığı, 1978 yılında Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı ancak 2019 yılında alınan bir karar ile Kundera'ya vatandaşlığı 40 yıl sonra geri verilmişti.

Yazarın dünya çapında en sevilen ve tanınan kitabı “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” kitabıdır.

Kaynak: CNN Türk