https://tr.mehrnews.com/news/1910647/ 26 Tem 2023 10:55 News Code 1910647 Video Video 26 Tem 2023 10:55 Iğdır'da Muharrem etkinliği Türkiye'nin Iğdır kentinde Muharrem ayı münasibeti ile her akşm matem merasimi düzenleniyor. indir 1 MB News Code 1910647 کپی شد İlgili haberler Ayetullah Hamanei matem törenine katıldı Tebriz'deki Muharrem merasiminden fotoğraflar Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler Ayetullah Hamanei'nin huzurunda matem merasimi düzenlendi Ekler Video video görüntüleri Matem merasimi Muharrem
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