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26 Tem 2023 10:55

Iğdır'da Muharrem etkinliği

Iğdır'da Muharrem etkinliği

Türkiye'nin Iğdır kentinde Muharrem ayı münasibeti ile her akşm matem merasimi düzenleniyor.

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News Code 1910647

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