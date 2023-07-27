Fotoğraf 27 Temmuz 2023 - 10:55 Download photos Zencan'da 'Tasua' günü merasimi Bugün Muharrem ayının 9. günü munasibetiyle İran'ın Zencan eyaletinde "Tasua" merasimi düzenlendi. Ekler Fotoğraf İran Zencan Eyaleti Tasua Muharrem Muharrem ayı İlgili haberler Bugün Muharrem ayının 9'u, "Tasua" günüdür Bucnurd'daki Tasua günü merasiminden görüntüler Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler Erak'taki Tasua günü merasiminden fotoğraflar Tahran'da matem merasimi düzenlendi Iğdır'da Muharrem etkinliği
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