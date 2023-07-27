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27 Temmuz 2023 - 10:55

Zencan'da 'Tasua' günü merasimi

Bugün Muharrem ayının 9. günü munasibetiyle İran'ın Zencan eyaletinde "Tasua" merasimi düzenlendi.

          

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