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26 Tem 2023 16:59

Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler

Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler

Şiraz'ın "Bağdadiler Hüseyniyesi"nde dün akşam düzenlenen Muharrem merasiminden görüntüler.

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News Code 1910658

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