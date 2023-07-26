https://tr.mehrnews.com/news/1910658/ 26 Tem 2023 16:59 News Code 1910658 Video Video 26 Tem 2023 16:59 Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler Şiraz'ın "Bağdadiler Hüseyniyesi"nde dün akşam düzenlenen Muharrem merasiminden görüntüler. indir 26 MB News Code 1910658 کپی شد İlgili haberler Tahran'da matem merasimi düzenlendi Iğdır'da Muharrem etkinliği Ayetullah Hamanei matem törenine katıldı Tebriz'deki Muharrem merasiminden fotoğraflar Ekler Video video görüntüleri Şiraz (1) Muharrem
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