https://tr.mehrnews.com/news/1910664/ 27 Tem 2023 12:26 News Code 1910664 Video Video 27 Tem 2023 12:26 Bucnurd'daki Tasua günü merasiminden görüntüler İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde Tasua günü münasibetiyle matem merasimi düzenlendi. indir 42 MB News Code 1910664 کپی شد İlgili haberler Zencan'da 'Tasua' günü merasimi Erak'taki Tasua günü merasiminden fotoğraflar Bugün Muharrem ayının 9'u, "Tasua" günüdür Şiraz'daki Muharrem merasiminden görüntüler Ekler Video İran Kuzey Horasan Tasua Muharrem ayı
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