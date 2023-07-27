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27 Tem 2023 12:26

Bucnurd'daki Tasua günü merasiminden görüntüler

Bucnurd'daki Tasua günü merasiminden görüntüler

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde Tasua günü münasibetiyle matem merasimi düzenlendi.

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News Code 1910664

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