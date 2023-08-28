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28 Ağu 2023 10:49

Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler

Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler

Irak'ta Kerbela yolcularının katıldığı Erbain merasiminde 202. direkte Türk çadırı da hizmet veriyor.

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News Code 1911243

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