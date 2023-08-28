https://tr.mehrnews.com/news/1911243/ 28 Ağu 2023 10:49 News Code 1911243 Video Video 28 Ağu 2023 10:49 Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler Irak'ta Kerbela yolcularının katıldığı Erbain merasiminde 202. direkte Türk çadırı da hizmet veriyor. indir 81 MB News Code 1911243 کپی شد İlgili haberler Pakistanlı Erbain ziyaretçileri metem merasimi düzenledi Türk ve Azerbaycanlı Erbain ziyaretçileri Kerbela yolunda İran: 1 milyon 600 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti Irak sınırında Erbain ziyaretçileri için ikram çadırı Ekler Video video görüntüleri Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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