Irak'ta Türk ve Azerbaycanlıların Erbain çadırı

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.