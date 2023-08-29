Irak'ta Türk ve Azerbaycanlıların Erbain çadırı

Azerbaycan'ın Hacı Dadaş Mescidi, Türkiye'nin Zeynebiye ve Zehra Ana Derneği ile birlikte Necef-Kerbela yolundaki 202. direkte kurulan ortak ikram çadırı Erbain ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Türk Ehli Beyt aşıkları Necef-Kerbela yolunda 5 İkram çadırı kurmuştur. 202, 1061, 721, 305 ve 810 numaralı direklerde Türk çadırları bulunmakta. Çadırlarda ziyaretçiler için yemek ve konaklama imkanları sunuluyor.

Çadırda hizmet veren Türkler bulundukları manevi atmosferden etkilendikleri için her yıl ziyaretçilere hizmet etmek için Irak’a geldiklerini söylüyor.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Birçok ziyaretçi Safer ayının 16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açıldı.