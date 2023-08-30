Hakan Fidan Rusya'ya gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilerek, “Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Rusya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.”

Kaynak: Milli Gazete