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30 Ağu 2023 14:47

Hakan Fidan Rusya'ya gidecek

Hakan Fidan Rusya'ya gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilerek, “Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Rusya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.”

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1911296

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