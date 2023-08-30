İran'da Siyonist bağlantılı terör şebekesine darbe

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 4 eyaletinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda Siyonist bağlantılı terör şebekesine ağır darbe indirildiği belirtildi.

Operasyonların Huzistan, Mazenderan, Kirmanşah ve Sistan-Belucistan eyaletlerinde yapıldığı açıklandı.

4 eyalette yapılan başarılı operasyonlarda çok sayıda el yapımı bomba ve silah ele geçirildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz Temmuz'da da İran'ın 6 eyaletinde yapılan başarılı operasyonlarda Siyonist Rejim için çalışan bir terör şebekesi çökertilmişti.