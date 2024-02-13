  1. Azerbaycan
Aliyev’in cumhurbaşkanlığı resmen onaylandı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun 7 Şubat’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin nihai protokolünü görüşmek üzere toplandı.

Kurul, yapılan müzakerelerin ardından Merkezi Seçim Kurulunun seçim sonuçlarına ilişkin protokolünü onayladı.

Böylece İlham Aliyev’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi de onaylanmış oldu.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat’ta sandık başına gitmişti.

7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12’sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

CGTN Türk'e göre, Azerbaycan yasaları gereği yeni seçilen cumhurbaşkanının, seçim sonuçları Anayasa Mahkemesince onaylandıktan sonraki 3 gün içerisinde yemin ederek göreve başlaması öngörülüyor.

