Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara en kapsamlı füze saldırısı

Siyonist medya, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Tiberya bölgesinde geçen Ekim ayından bu yana ilk kez bugün Çarşamba günü siren seslerinin yükseldiğini duyurdu.

El-Mayadin kanalı da Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'e füzeler fırlattığını belirterek, bu füze saldırısının füze sayısı ve türü bakımından en kapsamlı saldırı olduğunu bildirdi.

Siyonist Radyo, işgal altındaki Filistin'in kuzeyine en az 100 füze atıldığını duyurdu.

Siyonist Rejim medyası ayrıca Hizbullah'ın bu rejimin "Rafael" silah şirketine doğrudan saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bu medyada ayrıca Hizbullah'ın bugün düzenlediği füze saldırılarının ardından Safed şehrinin birçok bölgesinde elektriğin kesildiği bildirildi.

Filistin haber ajansı Sema'nın haberine göre, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Cebel el-Cermak Dağı'nda bulunan Siyonist rejimin Miron stratejik hava üssü ve çevresine de çok sayıda füze isabet etti.

Haber kaynakları, Hizbullah'ın bu füze operasyonunu Lübnan İslami Direnişi'nin komutanlarından "Hac Ebu Talib" lakaplı "Sami Abdullah"ın güney Lübnan'daki Siyonist rejim tarafından suikasta uğramasına tepki olarak gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Şehit Komutan Ebu Talib, bugün akşam saatlerinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.