İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Arafat'ta kurulan Kızılayı sahra hastanesine inceleme ziyaretinde bulundu.

Burada açıklamada bulunan Kulivend, ''Kutsal topraklarda vefat eden İranlı hacı adayı sayısı 5’e çıktı.'' dedi.

Suudi Arabistan yapılan açıklamaya göre 2024 yılında hacı sayısı 1 milyon 883 bin 164 kişiye ulaştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Arafat Vakfesi ile birlikte hacı oldu.

Bu sene İran'dan yaklaşık 90 bin vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gitti.