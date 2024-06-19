İran'dan "Dijital Riyal" kararı

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu.

Ferzin, Dünya Bankası'nın raporuna göre 2023 yılında en yüksek büyüme oranının İran'a ait olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'nın elektronik ortamdaki parası olan, başvuru sahiplerinin kullanımına sunulan ve uzun vadeli faydaları olan Dijital Riyal'ı ülkede uyguluyoruz." dedi.

Kripto para birimleriyle ilgili iyi adımlar atıldığını kaydeden Muhammed Rıza Ferzin, gerekli düzenlemelerin Merkez Bankası tarafından yakın zaman açıklanacağını ifade etti.