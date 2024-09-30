İran Merkez Bankası Başkanı İstanbul'a gitti

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, İslam İşbirliği Teşkilatı 6.Uluslararası Merkez Bankaları Forumu’na katılmak üzere uzman bir heyetin başında İstanbul’a gitti.

Bu forumda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında ekonomik büyüme ve enflasyonun son durumunun yanı sıra elektronik bankacılıkta yeni teknolojilerin kullanılmasının boyutlarının incelenmesi planlanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı

Üye Devletler arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek ve İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla 25 Eylül 1969 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kurulan bir teşkilattır ve toplamda 57 üyesi bulunmaktadır.