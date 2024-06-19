Gadir-i Hum Tahran'da etkinliklerle kutlanıyor

Devrim Muhafızları Ordusu’na Bağlı Seyyidüş Şüheda Hz. Hamza Bölgesi Kültür Sorumlusu İsmail Nejad Ahmedi, Tahran'ın Haşimi Mahallesi'nde yarın perşembe günü Gadir Bayramı Şenliği düzenleneceğini söyledi.

Çeşitli kültürel etkinliklerin yapılacağı programda komik ve eğlenceli sekeç gösterisi de yapılacak.

‘Gadir’ Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.