  1. Kültür
19 Haz 2024 20:44

Gadir-i Hum Tahran'da etkinliklerle kutlanıyor

Gadir-i Hum Tahran'da etkinliklerle kutlanıyor

Tahran'ın Haşimi Mahallesi'nde yarın perşembe günü Gadir-i Hum Bayramı Şenliği düzenlenecek.

Devrim Muhafızları Ordusu’na Bağlı Seyyidüş Şüheda Hz. Hamza Bölgesi Kültür Sorumlusu İsmail Nejad Ahmedi, Tahran'ın Haşimi Mahallesi'nde yarın perşembe günü Gadir Bayramı Şenliği düzenleneceğini söyledi.

Çeşitli kültürel etkinliklerin yapılacağı programda komik ve eğlenceli sekeç gösterisi de yapılacak.

‘Gadir’ Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

News ID 1917845

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