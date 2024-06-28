https://tr.mehrnews.com/news/1918083/ 28 Haz 2024 13:48 News ID 1918083 Video Video 28 Haz 2024 13:48 38 yıl sonra kendi ülkesinde oy verdi! Yaklaşık 40 yıl sonra yurda dönen İranlı bir bayan, Tahran'daki İrşad Hüseyiniyesi'nde oyunu kullandı. indir 5 MB News ID 1918083 کپی شد İlgili haberler Suudi Arabistan sandıklar için İran'a onay verdi Kudüs Gücü Komutanı oyunu Meşhed kentinde kullandı Simnan'daki seçim işleminden fotoğraflar Şiraz'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kareler İsfahan'daki oy kullanma işleminden fotoğraflar Ekler 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçim adayı
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