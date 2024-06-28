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28 Haz 2024 13:48

38 yıl sonra kendi ülkesinde oy verdi!

38 yıl sonra kendi ülkesinde oy verdi!

Yaklaşık 40 yıl sonra yurda dönen İranlı bir bayan, Tahran'daki İrşad Hüseyiniyesi'nde oyunu kullandı.

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News ID 1918083

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