Suudi Arabistan sandıklar için İran'a onay verdi

Suudi Arabistan hükümeti seçim sandığının kurulması için İran'a izin verdi.

Suudi Arabistan’ın Medine ve Mekke kentlerinde kurulan seçim sandığında oy verme işlemi yerel saat ile 13.00’te başladı.

Seçim sandıklarının İranlı hacıların ikamett ettiği otellerde kurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da hac ziyareti için önemli sayıda İran vatandaşı bulunuyor.

Daha önce İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ülke dışında 344 noktada sandıklar kurulduğunu yalnızca Kanada ile Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için izin vermediğini söylemişti.