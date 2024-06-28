https://tr.mehrnews.com/news/1918087/ 28 Haz 2024 14:39 News ID 1918087 Video Video 28 Haz 2024 14:39 Tunus'ta yaşayan İranlılar oyunu kullandı Tunus'ta yaşayan İranlı seçmenler 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. indir 754 KB News ID 1918087 کپی شد İlgili haberler Şiraz'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kareler İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi 22.00'ye kadar uzatıldı Elburz eyaletinde seçim coşkusu Ekler Video video görüntüleri Tunus 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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