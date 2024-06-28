https://tr.mehrnews.com/news/1918095/ 28 Haz 2024 16:21 News ID 1918095 Video Video 28 Haz 2024 16:21 Elburz eyaletinde seçim coşkusu Elburz eyaletinin farklı kentlerinde halk sandık başına giderek 14.cumhurbaşkanlarını seçiyor. indir 11 MB News ID 1918095 کپی شد İlgili haberler Erbil'de yaşayan İran vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi İran Savunma Bakanı oyunu sandığa attı Tunus'ta yaşayan İranlılar oyunu kullandı Şiraz'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kareler İran’da oy verme süresi 3. Kez uzatıldı Gürgan'da seçim çoşkusu Ekler İran Elburz Eyaleti Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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