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28 Haz 2024 16:21

Elburz eyaletinde seçim coşkusu

Elburz eyaletinde seçim coşkusu

Elburz eyaletinin farklı kentlerinde halk sandık başına giderek 14.cumhurbaşkanlarını seçiyor.

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News ID 1918095

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