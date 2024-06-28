İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi 22.00'ye kadar uzatıldı

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, oy verme süresinin Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme işlemi daha önce saat 20.00'ye kadar uzatılmıştı.

Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu Merkezi ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme işlemi için sürenin uzatılması gece 24.00'e kadar devam edebilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

Ülke genelinde 58 bin 640 merkezde sandık kuruldu. 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullanacak.