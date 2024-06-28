Erbil'de yaşayan İran vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

Rudaw’a konuşan İran'ın Erbil'deki Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 10 binden fazla İran vatandaşı yaşadığını belirtti.

Reşnudi, Erbil’de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3'ü seyyar olmak üzere 4 sandık kurulduğunu söyledi.

Bu seçimin İran'ın kaderini belirleyeceğini belirten Reşnudi, yeni cumhurbaşkanının Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda Şehit Cumhurbaşkanı Reisi’nin yoluna devam etmesini umduğunu dile getirdi.

İranlı diplomat, Erbil'deki seçime katılım oranı hakkında, katılım oranının önceki döneme göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Irak’ta İran vatandaşları için Bağdat, Kerbela, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye olmak üzere 6 kentte kurulan seçim sandığında oy verme işlemi bu sabah başladı.